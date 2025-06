EUA: barco com restos mortais é achado em área que família sumiu em 2024

Quase um ano após a Guarda Costeira dos EUA suspender a busca por uma família de quatro pessoas desaparecida após o barco em que estavam virar no Alasca, a embarcação, junto com restos humanos, foi encontrada, informaram autoridades locais na semana passada.

A descoberta ocorreu depois que três empresas privadas do Alasca, incluindo uma que utiliza equipamentos de sonar para buscas subaquáticas, se ofereceram em abril para ajudar a procurar a família, que é do Texas, de acordo com um comunicado divulgado pelo Departamento de Segurança Pública do Alasca.