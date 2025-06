Estátua de cera de Macron é roubada em protesto ante embaixada russa em Paris

Vários ativistas do Greenpeace roubaram, nesta segunda-feira (2), a estátua de cera do presidente francês, Emmanuel Macron, do popular museu Grevin para colocá-la em frente à embaixada da Rússia como protesto.

A sorridente estátua do presidente ficou junto a um cartaz com o lema "A Ucrânia se queima, o negócio continua" para protestar contra as exportações de gás e fertilizantes da Rússia, constatou um jornalista da AFP.