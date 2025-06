Eleição de juízes abre um período de incertezas no México

A Justiça do México entrou em um período de incertezas após as eleições judiciais sem precedentes, marcadas por abstenção e preocupações com a independência judicial e a relação econômica com os Estados Unidos.

Com uma participação entre 12% e 13%, os mexicanos elegeram 2.680 autoridades no domingo, de ministros da Suprema Corte até juízes de instâncias inferiores, um caso único no mundo.