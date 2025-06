Efeito Trump? Turistas europeus hesitam em viajar para os EUA

Katell PRIGENT com as equipes da AFP em Frankfurt e Londres

Katell PRIGENT com as equipes da AFP em Frankfurt e Londres Autor

Existe um efeito Trump no turismo? Os europeus hesitam em viajar para os Estados Unidos, com as reservas irregulares nos primeiros meses do ano e um clima pessimista entre os profissionais do setor, justamente quando o verão está prestes a começar no Hemisfério Norte.

"O país que eu conhecia não existe mais", disse à AFP Raphaël Gruber, um médico de 60 anos que, com a família, costumava viajar para Cape Cod, Massachusetts, todos os anos desde 2018.