Descoberto novo tratamento para alguns cânceres de mama agressivos

Os resultados do estudo, apresentados na reunião anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (American Society for Clinical Oncology), serão submetidos aos organismos reguladores.

"Para nós foi impressionante ver uma melhora tão considerável", ao "quase dobrar o tempo durante o qual as pacientes podiam ter seu câncer sob controle", disse à AFP a oncologista Sara Tolaney, chefe da divisão de oncologia mamária do Instituto Oncológico Dana-Farber.

Pacientes com câncer de mama HER2-positivo que se espalhou para outras partes do corpo vivem, em média, cinco anos.

Os cientistas esperam contar em breve com um novo tratamento para as pessoas com câncer de mama metastático ER2-positivo, um tipo agressivo que representa entre 15% e 20% de todos os casos da doença.

Mas no novo ensaio foi administrado antes, junto com outro anticorpo, o pertuzumab.

Em um ensaio conduzido por Tolaney, administrou-se aleatoriamente a pouco menos de 400 pacientes o T-DXd em combinação com o pertuzumab, o que se acredita que potencialize seus efeitos. Um número similar recebeu o tratamento padrão de THP. Também foi incluído um terceiro grupo, que recebeu T-DXd sem pertuzumab, mas os resultados ainda não foram divulgados.

Em um acompanhamento feito por 2,5 anos, a combinação de T-DXd e pertuzumab reduziu o risco de progressão da doença ou morte em 44% em comparação com o tratamento padrão.

Quinze por cento das pacientes do grupo de T-DXd viram o câncer desaparecer por completo frente a 8,5% do grupo que fez uso do THP. Além disso, em metade das pacientes o câncer reapareceu ou piorou após 40,7 meses, em média, frente a 26,9 meses com o tratamento padrão. Os especialistas acreditam que esta diferença possa aumentar ainda mais.

