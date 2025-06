Começa votação na Coreia do Sul para eleger presidente

Os sul-coreanos começaram a votar nesta terça-feira (3, data local) para eleger seu novo presidente e pôr fim a seis meses de caos político causados pela tentativa fracassada do ex-chefe de Estado Yoon Suk Yeol de impor a lei marcial. O candidato de centro-esquerda Lee Jae-myung parte como favorito nesta eleição de turno único, frente ao conservador Kim Moon-soo.

As seções eleitorais abriram às 06h00 (18h00 de segunda-feira em Brasília) e fecharão às 20h00 (08h00 de terça-feira), quando serão divulgadas as primeiras pesquisas de boca de urna. A quarta maior economia da Ásia atravessa um período de instabilidade política desde o início de dezembro, quando o conservador Yoon declarou por algumas horas a lei marcial e enviou o exército à Assembleia Nacional, dominada pela oposição. Desde esse episódio, houve vários presidentes interinos. Yoon foi suspenso, acusado de insurreição, preso após semanas de resistência e, finalmente, destituído pelo Tribunal Constitucional. As pesquisas apontam como favorito o líder da oposição, Lee Jae-myung. O ex-advogado de 61 anos e líder do Partido Democrata de centro-esquerda teria 49% dos votos, segundo uma pesquisa recente do instituto Gallup.

Atrás dele, com 35% das intenções de voto, aparece o ex-ministro do Trabalho Kim Moon-soo, do Partido do Poder Popular, ao qual pertencia Yoon. O país de 52 milhões de habitantes, que passou a um regime democrático em 1987, ficou fortemente polarizado pela crise política da lei marcial, que, segundo analistas, será determinante no voto. O futuro presidente enfrentará uma crise econômica crescente, uma das menores taxas de natalidade do mundo e o aumento do custo de vida.