Caminhão tomba e liberta milhões de abelhas nos Estados Unidos

O caminhão transportava cerca de 31.751 quilos de colmeias de abelhas e tombou por volta das 4h da manhã, perto da fronteira com o Canadá, próximo à cidade de Lynden, informou o Escritório do Xerife do Condado de Whatcom em postagens nas redes sociais.

Havia uma agitação no ar na sexta-feira, 30, no noroeste do estado de Washington, nos Estados Unidos, quando cerca 14 milhões de abelhas escaparam de um caminhão comercial que capotou.

Anteriormente, as autoridades do Condado de Whatcom divulgaram a estimativa de que 250 milhões de abelhas haviam escapado, mas o número foi revisado para 14 milhões por apicultores que ajudaram no local, segundo o perfil no X de Whatcom. A maioria das abelhas foram recuperadas, disseram as autoridades.

O motorista não teria conseguido fazer uma curva fechada corretamente, fazendo com que o reboque tombasse em uma vala, disse Amy Cloud, porta-voz da gestão de emergências do condado, em um e-mail. O motorista não se feriu, informou Cloud.

Funcionários de obras públicas do condado e vários especialistas em abelhas responderam à ocorrência. As colmeias, que estavam em caixas, posteriormente caíram do caminhão, e apicultores locais se mobilizaram para ajudar a recuperar, restaurar e reorganizar as colmeias, segundo o escritório do xerife.

O plano é permitir que as abelhas retornem às suas colmeias e encontrem sua abelha-rainha nos próximos um ou dois dias, segundo o escritório do xerife. O objetivo é salvar o maior número possível de abelhas.