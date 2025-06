Ataque em centro comercial nos EUA deixa vários feridos

Segundo imprensa americana, homem atirou coquetéis molotov contra um grupo que participava de caminhada em homenagem aos reféns israelenses detidos em Gaza. FBI chamou ato de "ataque terrorista direcionado".A polícia de Colorado, nos EUA, e o FBI, investigam um ataque que deixou várias pessoas feridas com queimaduras neste domingo (1º/06), no município americano de Boulder. Em uma nota publicada no X, o diretor do FBI, Kash Patel, disse que o ato se trata de um "ataque terrorista direcionado" e que os agentes estão no local. Embora enfatizando que a informação é preliminar, o chefe de polícia de Boulder, Stephen Redfearn, afirmou que um homem foi detido após relatos de que estava "ateando fogo nas pessoas". A ação aconteceu em um centro comercial na região central da cidade. Toda a área foi evacuada pela polícia. De acordo com o canal americano CBS News, que entrevistou testemunhas, o suspeito atirou coquetéis molotov próximo a um grupo que participava de uma caminhada em memória dos reféns israelenses que ainda permanecem em Gaza. Diferente do FBI, Readfearn defendeu que é muito cedo para especular sobre um motivo. "Não estamos chamando isso de ataque terrorista neste momento", afirmou. "Era uma bela tarde de domingo no centro de Boulder, na Pearl Street, e esse ato foi inaceitável." Sem citar o número exato de vítimas, Redfearn disse apenas que pessoas foram atendidas "com uma variedade de ferimentos, de muito graves a leves". "Peço que se juntem a mim e pensem nas vítimas, nas famílias dessas vítimas e em todos os envolvidos nessa tragédia", continuou. Homem mata duas pessoas em embaixada de Israel O ataque ocorre poucas semanas após a prisão de um homem nascido em Chicago, acusado de matar dois funcionários da embaixada de Israel em Washington. Na ocasião, o suspeito abriu fogo contra um grupo de pessoas que deixava um evento promovido pelo Comitê Judaico Americano, uma organização que combate o antissemitismo e apoia Israel. gq (ap, afp, reuters)