Ucrânia enviará delegação a Istambul para nova negociação de paz com a Rússia, diz Zelenski

A Ucrânia enviará uma delegação a Istambul para uma nova rodada de negociações diretas de paz com a Rússia na segunda-feira, 2, disse o presidente ucraniano Volodmir Zelenski. Em uma declaração no Telegram, Zelenski disse neste domingo, 1º, que o ministro da Defesa, Rustem Umerov, liderará a delegação ucraniana.

A unidade de treinamento está localizada na parte de trás da linha de frente ativa de 1.000 quilômetros, onde os drones russos de reconhecimento e ataque podem atacar. As forças ucranianas sofrem com a escassez de mão de obra e tomam precauções extras para evitar reuniões em massa, já que os céus da linha de frente estão saturados de drones russos em busca de alvos.

Mais cedo neste domingo, o Exército da Ucrânia disse que pelo menos 12 membros do serviço ucraniano foram mortos e mais de 60 ficaram feridos em um ataque de mísseis russos em uma unidade de treinamento do Exército. Uma comissão investigativa foi criada para descobrir as circunstâncias do ataque que levaram a essa perda de pessoal, disse o comunicado.

As autoridades ucranianas já haviam solicitado ao Kremlin que fornecesse um memorando prometido definindo sua posição sobre o fim da guerra de mais de três anos antes da reunião. Moscou havia dito que compartilharia seu memorando durante as negociações.

"Se for estabelecido que as ações ou a inação dos oficiais levaram à morte ou ao ferimento de militares, os responsáveis serão rigorosamente responsabilizados", disse a declaração das Forças Terrestres da Ucrânia.

Pressão do norte

O Ministério da Defesa da Rússia disse neste domingo que assumiu o controle da aldeia de Oleksiivka, na região de Sumy, no norte da Ucrânia. As autoridades ucranianas em Sumy ordenaram evacuações obrigatórias em mais 11 assentamentos no sábado, à medida que as forças russas obtinham avanços na área.

Em discurso no sábado, o principal chefe do exército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, disse que as forças russas estavam concentrando seus principais esforços ofensivos em Pokrovsk, Toretsk e Lyman, na região de Donetsk, bem como na área de fronteira de Sumy.