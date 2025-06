Torcedores do PSG celebram título histórico em Paris

Antes mesmo do apito final na vitória de 5 a 0 do Paris Saint-Germain sobre a Inter de Milão, os torcedores da capital francesa começaram a comemorar o histórico primeiro título europeu do clube em uma noite com forte presença policial para evitar incidentes.

No total, 5.400 policiais e gendarmes foram mobilizados em Paris para garantir a ordem durante as comemorações.