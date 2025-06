Swiatek leva susto mas vence Rybakina e vai às quartas de final de Roland Garros

A tenista de Varsóvia, que perdeu o primeiro set por 6-1, mas venceu os seguintes com parciais de 6-3 e 7-5 diante da ex-campeã de Wimbledon, buscará uma vaga nas semifinais contra a ucraniana Elina Svitolina (14ª), que havia vencido horas antes a finalista do ano passado em Paris, a italiana Jasmine Paolini (4ª).

A polonesa Iga Swiatek, número 4 do mundo e atual tricampeã de Roland Garros, venceu de virada a cazaque Elena Rybakina neste domingo (1º) nas oitavas de final do Grand Slam parisiense.

A jogadora polonesa começou da pior forma com o surpreendente placar adverso de 6 a 1, o que parecia confirmar o declínio de uma jogadora que não levanta um troféu desde a Copa Suzanne-Lenglen do ano passado, em Paris.

"Eu precisava fazer algo para voltar ao jogo, mas com ela jogando daquele jeito, senti que não tinha muita esperança", explicou a cinco vezes vencedora de Grand Slams, que nunca havia derrotado Rybakina no saibro.

O duelo na quadra Philippe-Chatrier entre a recente campeã do WTA 1000 em Roma e a experiente ucraniana, três vezes semifinalista do Grand Slam (duas vezes em Wimbledon, uma no US Open), abriu a jornada.

Paolini, de 29, treinada pelo espanhol Marc López e recentemente campeã do WTA 1000 de Roma, venceu o primeiro set, mas desmoronou no meio do segundo e não conseguiu se recuperar e garantir sua décima vitória consecutiva no circuito.

Também neste domingo, a chinesa Zheng Qinwen, campeã olímpica em Paris há menos de um ano, derrotou a russa Liudmila Samsonova em outra partida de três sets: 7-6 (7/5), 1-6 e 6-3.

A jogadora chinesa, número 7 do mundo, conhecerá sua adversária nas quartas de final no final da partida entre a número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, e a americana Amanda Anisimova (16ª).