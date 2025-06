Pelo menos 22 mortos em Gaza após disparos israelenses perto de centro de ajuda

Pelo menos 22 pessoas foram mortas e mais de 120 ficaram feridas neste domingo (1º) depois que disparos israelenses atingiram um grupo de pessoas que se dirigia a um centro de distribuição de ajuda alimentar americano na Faixa de Gaza, de acordo com um balanço da Defesa Civil.

"O número de mártires no massacre perto do centro de ajuda dos Estados Unidos em Rafah é de pelo menos 22, com mais de 120 feridos, incluindo crianças", disse à AFP o porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Bassal.