Ousmane Dembélé é eleito pela Uefa o melhor jogador da Champions

O atacante francês Ousmane Dembélé, que venceu a Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain no sábado, foi eleito pela Uefa o melhor jogador da temporada no principal torneio de clubes da Europa neste domingo (1º).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Ele também criou dúvidas nos adversários jogo após jogo com seus movimentos inteligentes, recuando para dar superioridade ao seu time no meio de campo", acrescentou.

Dembélé foi o líder ofensivo do PSG no primeiro ano sem Kylian Mbappé. Ele marcou 33 gols e deu 15 assistências em todas as competições do PSG nesta temporada.

Este prêmio reforça as chances de Dembélé na disputa pela Bola de Ouro da France Football, o prêmio individual mais cobiçado do futebol, que será entregue no dia 22 de setembro em Paris.

"Eu daria a Bola de Ouro para Ousmane Dembélé, simplesmente por como ele defende. Isso é humildade, e eu sinceramente acredito que ele merece ganhar, não só pelos seus gols, mas também pela sua defesa", disse o técnico do PSG, Luis Enrique, no sábado.