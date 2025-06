OMSA reconhece Brasil livre de febre aftosa, e agro comemora

Chancela internacional deve ajudar a abrir novos mercados e impulsionar venda da carne brasileira no exterior. País já é campeão em exportações da commodity, com vendas de US$ 12,8 bilhões em 2024.Em anúncio celebrado por representantes do agronegócio brasileiro, a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) reconheceu nesta quinta-feira (29/05) o Brasil, principal exportador de carnes do mundo, como país livre da febre aftosa sem vacinação. Antes do reconhecimento internacional, esse status já havia sido declarado no ano passado por autoridades do governo brasileiro. Desta vez, porém, o anúncio foi especialmente festejado porque a expectativa do agro é que esse título ajude na abertura de novos mercados internacionais e eleve ainda mais as exportações do setor, ampliando as margens de lucro dos produtores. Representantes de alguns dos maiores produtores de carne, como a JBS, a Minerva e o Marfrig, saudaram o anúncio da OMSA. O reconhecimento ainda será formalizado em cerimônia no dia 6 de junho em Paris, sede da entidade, durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à França. Em 2024, empresas brasileiras exportaram 12,8 bilhões de dólares (R$ 72,3 bilhões) em carne, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) compilados pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec). Na lista de grandes compradores estão países como a China, Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos. Setor importante da economia brasileira, a pecuária é apontada como o principal vetor do desmatamento. Mais de 90% da destruição da Amazônia nos últimos 40 anos foi impulsionada por essa atividade, segundo imagens satélites analisadas pelo Mapbiomas, rede de pesquisadores ligados a universidades, ONGs e empresas de tecnologia que monitoram as transformações do uso do solo em território nacional. Doença compromete ganhos do agro A febre aftosa é uma doença infecciosa aguda que causa febre, seguida do aparecimento de vesículas (aftas), principalmente, na boca e nos pés de animais de casco fendido, como bovinos, búfalos, caprinos, ovinos e suínos. A doença, que se espalha com facilidade e compromete a produtividade dos rebanhos, causa prejuízos comerciais ao setor e inviabiliza as exportações de carne. No Brasil, segundo o Ministério da Agricultura, o último foco de aftosa foi detectado em 2006, no Paraná e Mato Grosso do Sul. Em nota, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) disse que o reconhecimento da OMSA reforça o compromisso do setor agropecuário e dos produtores rurais com a sanidade de seus rebanhos e com a qualidade dos produtos ofertados aos mercados compradores. "Apesar de retirar a vacina, o Brasil continuará com as ações de vigilância e controle sanitário do rebanho", afirmou a entidade. ra (Agência Brasil, Reuters, DW, ots)