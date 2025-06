Musk formaliza saída do governo Trump em evento de despedida

Após comandar departamento para reduzir gastos na máquina federal, bilionário de ultradireita expressa "decepção" com rumo fiscal e orçamentário adotado pelo governo Trump.O bilionário Elon Musk participou nesta sexta-feira (30/05) de um evento de despedida ao lado do presidente dos EUA, Donald Trump, que oficializou sua saída do governo do republicano. Ele havia anunciado na última quarta-feira que deixaria seu cargo no após expressar "decepção" com um megaprojeto fiscal e orçamentário do presidente dos Estados Unidos Durante a cerimônia no Salão Oval, Trump elogiou o trabalho de Musk como chefe do Departamento de Eficiência Governamental. O republicano disse que Musk continuará sendo um conselheiro próximo. "Elon realmente não está indo embora. Ele vai ficar indo e voltando", afirmou. Musk também argumentou que continuará a fazer parte do círculo de conselheiros de Trump. "Espero continuar sendo um amigo e conselheiro e, certamente, se houver algo que o presidente queira que eu faça, estarei à disposição", disse ele. Meses conturbados na chefia do Doge Musk, que doou centenas de milhões de dólares para a campanha de Trump em 2024, havia sido designado em janeiro como "assessor" do governo. Na prática, ele comandava informalmente o chamado Departamento de Eficiência Governamental, conhecido pela sigla Doge, que se notabilizou por eliminar milhares de empregos no serviço público e programas federais, especialmente na área de cooperação internacional. O Doge sob Musk também foi regularmente acusado de inflar e distorcer números para propagandear resultados melhores do que os efetivamente alcançados. Vários dessas iniciativas, somadas ao endosso de Musk a movimentos de ultradireita mundo afora, acabaram por respingar nas empresas do bilionário, provocando movimentos de boicote internacional, que atingiram especialmente a montadora Tesla, que viu suas vendas desabarem na Europa. Em abril, diante da pressão de acionistas insatisfeitos, Musk já havia anunciado que reduziria seu papel no governo Trump, voltando a focar suas atenções nas empresas. Inicialmente, seu "mandato" no governo Trump havia sido fixado em 130 dias, com fim previsto em 30 de maio. O anúncio da sua saída na quarta-feira deixou claro que não houve interesse em renovar sua participação. Além disso, Musk também não era visto com unanimidade entre a base de apoio de Trump. Alguns membros radicalmente anti-imigração do movimento trumpista "Maga" criticaram seguidas vezes Musk por seu apoio à manutenção de um programa emissão de vistos para trabalhadores estrangeiros altamente qualificados. "Decepção" com plano orçamentário de Trump Agências de notícias apontaram que a saída definitiva de Musk do governo também ocorre após o bilionário demonstrar insatisfação com um projeto orçamentário de Trump, apelidado pelo presidente de "lei grande e bonita", que prevê mais cortes de impostos. Trata-se do eixo central da agenda de política interna de Trump, que pode definir seu segundo mandato na Casa Branca, após o primeiro de 2017 a 2021. O pacote foi aprovado na semana passada pela Câmara e agora aguarda análise no Senado. "Fiquei decepcionado ao ver esse projeto de lei de gastos imensos que, francamente, aumenta o déficit orçamentário", disse Musk em entrevista ao canal CBS News, que teve trechos exibidos na noite de terça-feira. "Acho que um projeto de lei pode ser grande ou pode ser bonito", declarou Musk à CBS News, "mas não sei se pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. É a minha opinião pessoal", disse. jps/ra (EFE, AFP, ots)