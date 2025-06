Lula volta a acusar Israel de genocídio e condena novos assentamentos na Cisjordânia

A declaração de Lula foi feita no 16° congresso nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que elegeu o prefeito de Recife, João Campos, seu novo presidente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No último dia 10, o petista já havia dito que Israel comete genocídio matando crianças e mulheres em Gaza "a pretexto" de eliminar terroristas do Hamas. Na ocasião, a Confederação Israelita do Brasil (Conib) reagiu e apontou antissemitismo na fala do presidente.

"O que estamos vendo é um exército altamente militarizado matando mulheres e crianças. Isso não é uma guerra, é um genocídio", afirmou o presidente neste domingo.

Lula também leu durante o discurso a nota do governo, que havia acabado de ser publicada no site do Planalto. Segundo o texto, o plano de Israel é uma "flagrante ilegalidade perante o direito internacional e contraria frontalmente o parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça de 19 de julho de 2024, que considerou ilícita a contínua presença de Israel no território palestino ocupado".

Como foi o anúncio de Israel?