Lula critica ameaças de sanções americanas contra Alexandre de Moraes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou, neste domingo (1º), as ameaças do governo do presidente americano Donald Trump de impor sanções ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou na semana passada que existe uma "grande possibilidade" de que Washington sancione Moraes, em relação a supostas violações dos direitos humanos.