Homem ataca manifestantes pró-Israel no Colorado e FBI fala em 'terrorismo'

O chefe do Departamento de Polícia de Boulder Steve disse que várias pessoas tinham ferimentos com queimaduras, sem especificar o número de vítimas.

O Departamento Federal de Investigações dos Estados Unidos (FBI) respondeu neste domingo, 1º, ao que descreveu como "ataque terrorista direcionado" em Boulder, Colorado. Segundo as autoridades, um homem foi preso por atear fogo em pessoas neste atentado.

Redfearn disse que ainda é cedo para especular sobre os motivos do ataque, que ocorreu enquanto um grupo pró-Israel se manifestava pacificamente em solidariedade aos reféns sequestrados pelo grupo terrorista Hamas. "Seria irresponsável da minha parte especular sobre a motivação neste momento", afirmou.

Testemunhas relataram à imprensa local que o autor do ataque teria lançado o que parecia ser um coquetel molotov caseiro contra a manifestação.

"Estamos cientes e investigando um ataque terrorista direcionado em Boulder, Colorado. Nossos agentes e as autoridades locais já estão no local, e compartilharemos atualizações assim que tivermos mais informações", publicou o diretor do FBI, Kash Patel, nas redes sociais.

O governador do Colorado, Jared Polis, disse em comunicado que estava "acompanhando de perto" a situação e acrescentou que "atos de ódio de qualquer tipo são inaceitáveis."