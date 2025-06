Hamas diz estar pronto para novas negociações pelo cessar-fogo em Gaza

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na semana passada, Israel concordou com a proposta dos Estados Unidos para o cessar-fogo temporário em Gaza. O Hamas, por outro lado, buscava fazer emendas ao texto. A reposta do grupo terrorista foi classificada pelo enviado especial americano Steve Witkoff como "totalmente inaceitável".

Sob condição de anonimato, um dirigente do Hamas havia dito no sábado, 31, que as emendas propostas envolvem "as garantias dos EUA, o cronograma de libertação dos reféns, a entrega de ajuda humanitária e a retirada das forças israelenses". Nenhum detalhe adicional foi fornecido.

Em declaração separada, o Hamas havia afirmado que a proposta visa ao cessar-fogo permanente, com a retirada das tropas israelenses, e garantias para ajuda humanitária à Faixa de Gaza. De acordo com o grupo terrorista, 10 reféns vivos e os corpos de outros 18 seriam entregues em troca pela liberação de prisioneiros palestinos.

Nas redes sociais, Witkoff descreveu um acordo de cessar-fogo de 60 dias que libertaria metade dos reféns vivos e permitiria o retorno dos corpos de metade dos que morreram. Das cerca de 250 pessoas sequestradas no ataque terrorista de 7 de outubro, 58 ainda estão sob poder do Hamas. Israel acredita que 35 deles estão mortos.