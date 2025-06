Festa da vitória do PSG na França é ofuscada pela morte de duas pessoas

A vitória histórica do Paris Saint-Germain sobre a Inter de Milão na final da Liga dos Campeões e a comemoração posterior em toda a França foram ofuscadas pela morte de duas pessoas, em uma madrugada em que foram registrados muitos incidentes e mais de 500 detenções. O Ministério do Interior informou que na cidade de Dax, no sudoeste do país, um menor de 17 anos morreu esfaqueado durante uma concentração para comemorar a vitória sobre a Inter. O autor do crime está foragido.

Em Paris, um homem que viajava em uma moto foi atropelado por um carro e não resistiu aos ferimentos. Em Grenoble, no leste, vários membros de uma mesma família ficaram feridos, dois deles com gravidade, depois que um automóvel atropelou uma multidão que comemorava a vitória do PSG. O motorista testou negativo nos exames de drogas e álcool, informou o Ministério Público. - Confrontos com a polícia - Em Coutances, no norte, um policial foi atingido por um artefato explosivo e precisou ser levado para um hospital em Caen. O agente está em coma induzido.

A maioria dos incidentes foi registrada em Paris e o Ministério do Interior informou que 559 pessoas foram detidas, 491 em Paris e 320 estão sob custódia policial, 254 delas na capital. Ao longo da noite, 22 membros das forças de segurança ficaram feridos, 18 em Paris, segundo a mesma fonte. Sete bombeiros ficaram feridos, assim como 192 manifestantes. Segundo um balanço provisório, o Ministério contabilizou 692 incêndios, 264 deles de veículos.

Em Paris, a maior parte dos incidentes foi registrada na emblemática avenida Champs Elysées, que foi fechada ao tráfego, assim como nos arredores do Parque dos Príncipes, o estádio do novo campeão da Europa, que goleou a Inter por 5-0 em Munique, conquistando seu primeiro título continental. Durante várias horas após o apito final, houve confrontos esporádicos entre grupos de torcedores e forças de segurança, que responderam com bombas de gás lacrimogêneo e jatos d'água ao lançamento de explosivos e projéteis. Apesar do contingente numeroso (5.400 policiais e gendarmes foram mobilizados em Paris e nos subúrbios vizinhos), foram registrados saques, destruição de mobiliário urbano, vitrines destruídas e queima de bicicletas de aluguel.

- O desfile, um novo desafio - Uma loja de calçados esportivos na Champs Elysées foi saqueada antes da intervenção das forças de segurança. Trinta pessoas foram detidas. Na porta de Saint-Cloud, perto do Parque dos Príncipes, torcedores com bengalas explosivas desceram até a rotatória e interromperam o trânsito.