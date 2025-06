Ex-presidente López Obrador faz reaparição para votar em 'eleição histórica' de juízes no México

O ex-presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, reapareceu neste domingo (1º), após oito meses afastado da vida pública, para votar no que descreveu como uma "eleição histórica" que definirá todos os juízes do país.

"Nunca na história de nosso país o povo havia decidido de forma direta e teve o direito de eleger juízes, magistrados, ministros do Poder Judiciário. É a primeira vez na história, por isso quis participar", disse o ex-mandatário a jornalistas após votar no estado de Chiapas (sul).