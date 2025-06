Eleição na Polônia: liberal tem menos de um ponto de vantagem, mostra boca de urna

O liberal Rafal Trzaskowski, prefeito de Varsóvia, pode vencer as eleições presidenciais da Polônia, realizadas neste domingo, 1º, por uma margem mínima. Ele teria 50,3% dos votos, enquanto o nacionalista Karol Nawrocki ficaria com 49,7%, indica a boca de urna.

"Esses resultados mostram o quão incrivelmente acirradas foram as eleições. E acredito que a primeira tarefa do presidente será estender a mão àqueles que não votaram em mim", seguiu.

Na Polônia, o presidente tem o poder de vetar leis, além de ser o comandante em chefe das Forças Armadas. Se confirmada, a vitória de Trzaskowski daria impulso para a agenda progressista do primeiro-ministro Donald Tusk, ex-presidente do Conselho Europeu.

Os apoiadores creditam a ele a modernização de Varsóvia por meio de infraestrutura, expansão do transporte público e investimentos culturais. Ele é amplamente visto como pró-europeu, pragmático e focado em alinhar a Polônia mais estreitamente com as normas da UE, especialmente em relação à governança democrática e à independência judicial.

Críticos o acusam de estar disposto a "vender a soberania da Polônia à UE" e abraçar políticas econômicas verdes, que eles acreditam serem prejudiciais à tradicional dependência da Polônia do carvão como fonte de energia.

O apoio aberto aos direitos LGBTQ+ e as aparições em paradas do Orgulho Gay fizeram dele uma figura polêmica em áreas conservadoras e rurais. Os críticos conservadores dizem que ele está desconectado dos valores tradicionais poloneses e que seu governo administrou mal aspectos do mercado imobiliário e do orçamento de Varsóvia.

Trzaskowski enquadrou a eleição como uma escolha entre um futuro europeu e o nacionalismo autoritário. Sua campanha enfatizou as instituições democráticas, a cooperação com a UE e os direitos das mulheres, mensagens que ressoam mais nas cidades do que nas áreas rurais. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)