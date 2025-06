Com lesão nas costas, Courtois é dúvida para jogos da Bélgica nas Eliminatórias

O goleiro do Real Madrid Thibaut Courtois tem uma lesão nas costas e sofre de sacroileíte, uma condição que causa dor lombar, anunciou o clube espanhol neste domingo (1º), o que gera incertezas sobre sua presença nas próximas duas partidas da seleção da Bélgica.

O clube espanhol não especificou a duração estimada da ausência do seu jogador, mas o goleiro de 33 anos, que retornou à seleção desde a chegada do francês Rudi Garcia ao comando técnico, é séria dúvida para os jogos dos "Diabos Vermelhos" pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 contra a Macedônia do Norte (6 de junho) e o País de Gales (9 de junho).