Arábia Saudita reforça controles para peregrinação a Meca após mortes pelo calor

"Desde o fim da última temporada, nos demos conta de que o maior desafio é evitar que os peregrinos não autorizados ponham em risco o bom desenvolvimento do hajj", disse à AFP, sob a condição do anonimato, um funcionário envolvido na organização.

Oitenta e três por cento dos mortos não tinham permissão oficial e, portanto, não tinham acesso às barracas climatizadas ou aos ônibus disponibilizados pela rica monarquia do Golfo, informaram as autoridades sauditas.

As permissões oficiais são atribuídas aos países segundo um sistema de cotas e são distribuídas por sorteio. No entanto, o alto custo destas permissões leva muitos muçulmanos a optarem por métodos alternativos, muito mais baratos, mas ilegais.

Para enfrentar o problema, Riade restringiu desde janeiro a concessão de vistos de entrada múltipla para vários países.

Os vistos turísticos e familiares foram suspensos para os cidadãos de mais de dez países, entre eles Egito, Paquistão, Índia, Bangladesh e Jordânia.

Segundo Umar Karim, especialista em Arábia Saudita da Universidade de Birmingham, na Grã-Bretanha, "as autoridades sauditas entenderam que, uma vez que estas pessoas entraram no território, é difícil impedir seu acesso físico a Meca".

- Menos denso -

Há um mês, a entrada a Meca está reservada estritamente às pessoas com permissão de trabalho ou residência.

Também foi pedido aos peregrinos que vão à Umrah, uma pequena peregrinação que pode ser realizada durante todo o ano, que deixassem a cidade.

Outra medida implementada foram as multas. As sanções por participação ilegal no hajj dobraram para 20.000 rials (R$ 30.436, na cotação atual), com uma proibição de dez anos para entrar no reino.

Além disso, qualquer pessoa declarada culpada de ir ou ajudar peregrinos não autorizados pode ser punida com uma multa de até 100.000 rials (R$ 152.180).

Estas medidas buscam "garantir que Meca siga sendo reservada exclusivamente aos peregrinos autorizados durante a temporada da peregrinação", acrescentou o funcionário.

Moradores de Meca disseram à AFP que as multidões deste ano pareciam ser muito menores que no passado. Mas as autoridades afirmaram na terça-feira que já haviam chegado mais de um milhão de peregrinos ao país.

