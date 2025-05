UE 'lamenta profundamente' as tarifas sobre o aço impostas por Trump

A União Europeia "lamenta profundamente" as novas tarifas do presidente americano, Donald Trump, sobre o aço e o alumínio, que "minam os esforços em andamento para chegar a uma solução negociada" com os Estados Unidos, reagiu a Comissão Europeia neste sábado (31).

A UE está "disposta" a responder. "Se uma solução mutuamente aceitável não for encontrada", as "contramedidas" entrarão em vigor em 14 de julho, "ou mesmo antes, se as circunstâncias exigirem", disse uma porta-voz.