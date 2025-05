Técnico Gian Piero Gasperini anuncia sua saída da Atalanta

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"O fim do meu vínculo com o clube foi decidido exclusivamente por mim, e nenhuma responsabilidade deve ser atribuída ao clube ou à sua diretoria. Simplesmente entendi que era hora de tomar essa decisão", acrescentou Gasperini, símbolo do progresso do clube nos últimos anos e do título da Liga Europa em 2024.

"Durante toda a temporada que acabou de terminar, eu só pensava em como deixar a camisa preta e azul no mais alto nível possível", escreveu o italiano, cujo time terminou em terceiro na Serie A, se classificando assim para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

"Por que, vocês podem me perguntar, estou deixando a Atalanta? Preciso de novos desafios", explicou Gasperini.

Após nove anos em Bérgamo, o técnico italiano estaria em negociações avançadas com a Roma, onde o ciclo de Claudio Ranieri, após deixar a aposentadoria para ajudar o clube se seu coração a acertar o rumo após um mau começo de temporada, terminou com um honroso quinto lugar.