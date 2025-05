Reino Unido aumentará sua capacidade de produção de armas

A atualização da estratégia de defesa é um documento que define as ameaças que o Reino Unido enfrenta e especifica como o governo espera se preparar no plano militar.

Em fevereiro, o primeiro-ministro Keir Starmer anunciou que levará os gastos de defesa do país a 2,5% do seu PIB em 2027, frente aos 2,3% atuais, para enfrentar os novos desafios em matéria de segurança na Europa, em um momento em que os Estados Unidos impulsionam seus aliados a investir mais em defesa.

A ambição do governo trabalhista é atingir depois 3% do PIB durante a próxima legislatura, ou seja, depois de 2029.

A nova estratégia "recomenda criar uma capacidade de produção de munições 'sempre ativa' no Reino Unido, que facilite o aumento rápido da produção, se necessário", e criar "as bases industriais para um aumento das reservas de munições destinadas a responder à demanda de uma guerra a ritmo elevado", segundo o comunicado do Ministério da Defesa.

O governo financiará dessa forma a construção "de pelo menos seis novas fábricas" de produção de munições e "até 7.000 armas de longo alcance".