Madison Keys sobrevive a três match points e avança às oitavas de Roland Garros

A vencedora do Aberto da Austrália, Madison Keys (nº 8 do mundo), salvou três match points neste sábado (31) e conseguiu se classificar para as oitavas de final de Roland Garros.

Na quadra Suzanne-Lenglen, a semifinalista de 2019 superou uma situação difícil contra sua compatriota Sofia Kenin (30ª) para vencer com parciais de 4-6, 6-3 e 7-5.