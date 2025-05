João Fonseca é eliminado por Draper na 3ª rodada de Roland Garros

Em sua primeira experiência em Roland Garros, o jovem brasileiro João Fonseca (65º do mundo) se despediu do Grand Slam parisiense na terceira rodada após perder para Jack Draper por 6-2, 6-4 e 6-2 neste sábado (31).

O britânico número 5 do mundo fez uma excelente partida na quadra Suzanne-Lenglen, a segunda maior do complexo de Porte d'Auteuil, derrotando a sensação de 18 anos sem grandes dificuldades, apesar de grande parte do público torcer ruidosamente pelo prodígio carioca.