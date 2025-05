Inundações deixam mais de 150 mortos na Nigéria

As repentinas inundações registradas esta semana na Nigéria deixaram mais de 150 mortos em uma cidade do centro do país, informaram as autoridades neste sábado (31), enquanto os trabalhos de busca e resgate continuam.

Na cidade de Mokwa, mais de 150 pessoas morreram, 3.000 ficaram desabrigadas e 265 casas foram "completamente destruídas", assim como duas pontes, disse à AFP Ibrahim Audu Husseini, porta-voz da Agência de Gestão de Emergências do estado de Níger.