Enchentes sem precedentes deixam 115 mortos na Nigéria

Um dilúvio ocorrido na madrugada de ontem arrastou e inundou dezenas de casas no entorno do município de Mokwa, às margens do rio Níger.

Segundo a Agência Nacional de Gestão de Emergências (Nema), as inundações não têm precedentes. "Resgatamos até agora 115 corpos, e outros devem ser resgatados, porque a torrente veio de longe e arrastou as pessoas para o rio Níger", informou à AFP o porta-voz da agência no estado do Níger.

Setenta e oito pessoas foram internadas com ferimentos, informou à AFP o representante da Cruz Vermelha na região, Gideon Adamu. Segundo o jornal local Daily Trust, milhares de pessoas foram deslocadas pela cheia e mais de 50 crianças de uma escola islâmica estavam desaparecidas.

A polícia e o Exército foram mobilizados para ajudar nos serviços de resgate. Mohamed Tanko, 29, apontou para a casa onde vivia. "Perdemos 15 pessoas nessa casa. Perdemos tudo", contou à AFP.

O pescador Danjuma Shaba, 35, disse que dormiu em um estacionamento: "Não tenho casa para dormir. A minha afundou completamente."