Andreeva e Pegula vencem e vão às oitavas de Roland Garros; Badosa é eliminada

Andreeva, que foi semifinalista no saibro parisiense em 2024 aos 17 anos, venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-1, na quadra Suzanne-Lenglen.

A tenista russa Mirra Andreeva, de 18 anos, eliminou com facilidade a cazaque Yulia Putintseva (31ª) na terceira rodada de Roland Garros e avançou às oitavas de final do torneio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Durante a partida, senti que podia fazer o que quisesse na quadra", comemorou a vencedora dos torneios WTA 1000 de Dubai e Indian Wells.

Andreeva vai enfrentar nas oitavas de final a australiana Daria Kasatkina (17ª), que eliminou a espanhola Paula Badosa.

A tenista de origem catalã, nascida em Nova York e semifinalista do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano, perdeu por 6-1 e 7-5 para uma adversária a quem já havia enfrentado em seis ocasiões — embora Kasatkina tenha competido sob a bandeira russa nas seis anteriores — com três vitórias para cada.

"Fisicamente, estou longe de onde quero estar. Isso ficou evidente hoje. Ela obviamente não é boba. Ela vai jogar uma partida física, principalmente considerando como terminei no outro dia e seu estilo de jogo no saibro", analisou Badosa.