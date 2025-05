Acidente de ônibus deixa 21 atletas mortos na Nigéria

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os atletas estavam voltando para Kano, no norte do país, do 22º festival nacional de esportes, realizado a cerca de 1.000 quilômetros, no estado de Ogun.

O presidente nigeriano, Bola Tinubu, disse recentemente que os jogos, que incluíam desde basquete em cadeira de rodas até luta tradicional, representavam "a unidade, a força e a resistência que define como nação" seu país.

Os acidentes de trânsito são muito frequentes nas estradas mal conservadas da Nigéria, devido à velocidade e ao desrespeito às regras de trânsito.

No ano passado, 9.570 acidentes de trânsito causaram 5.421 mortes, segundo dados oficiais.