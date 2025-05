Zelensky propõe reunião quadripartite com Rússia, Turquia e EUA para avançar na paz no conflito

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou nesta sexta-feira, 30, que sugeriu a realização de uma reunião quadripartite envolvendo Ucrânia, Rússia, Turquia e Estados Unidos, como parte dos esforços para avançar no processo de paz no conflito com a Rússia.

Em comunicado, Zelensky afirmou ter tido "uma boa e muito significativa conversa com o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan" e destacou a importância do diálogo diplomático.