Turquia propõe organizar uma cúpula Putin-Zelensky-Trump

A Rússia afirmou que enviará uma delegação a Istambul "pronta" para negociar uma nova rodada de diálogo com a Ucrânia na segunda-feira, mas Kiev ainda não confirmou sua participação.

A Turquia propôs, nesta sexta-feira (30), sediar uma cúpula entre os presidentes da Rússia, Ucrânia e Estados Unidos para mediar as difíceis negociações que buscam encerrar mais de três anos de guerra, mas o Kremlin rejeitou o convite enquanto aguarda "resultados".

No entanto, o Kremlin rejeitou a ideia de um encontro presencial entre o presidente russo, Vladimir Putin, e seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky.

"Acreditamos sinceramente que é possível concluir a primeira e a segunda negociações de Istambul com uma reunião entre Trump, Putin e Zelensky", sob a liderança do presidente Erdogan, disse o ministro das Relações Exteriores turco, Hakan Fidan, durante uma visita a Kiev nesta sexta-feira.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, manteve uma postura neutra durante o conflito e mantém relações fluidas tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia, o que o torna um mediador fundamental enquanto o presidente americano, Donald Trump, busca pressionar por um acordo para encerrar os combates.

Fidan se reuniu com o presidente russo esta semana em Moscou e, ao chegar a Kiev, encontrou-se com seu homólogo ucraniano, Andrii Sibiga, e visitou um memorial em homenagem aos soldados mortos. Durante o dia, ele deve se encontrar com Zelensky.

As autoridades de Kiev desejam que Moscou publique primeiro um roteiro delineando suas principais propostas. Os russos reiteraram, nesta sexta-feira, que compartilharão esse memorando apenas no âmbito das negociações.

Putin rejeita os apelos por um cessar-fogo incondicional, que a Ucrânia apoia, apesar da pressão dos Estados Unidos e da Europa, enquanto o Exército russo avança no leste da Ucrânia, mais de três anos após o início da invasão.