Trump diz que duplicará tarifas a aço e alumínio para 50%

Também impôs tarifas aduaneiras de 25% a produtos específicos como o aço, o alumínio e os automóveis.

- 'Uma grande honra' -

"É uma grande honra para mim aumentar as tarifas ao aço e ao alumínio de 25% para 50%, a partir da quarta-feira 4 de junho", escreveu o presidente republicano em sua rede Truth Social.

"Esta será outra grande notícia para nossos maravilhosos trabalhadores do aço e do alumínio", afirmou na mensagem, que termina com seu lema de campanha: "Make America Great Again!" ("Façamos os Estados Unidos grandes outra vez!", em tradução livre).