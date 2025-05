Swiatek sofre no segundo set, mas avança às oitavas em Roland Garros

Ex-número 1 do mundo e atualmente a 5ª no ranking da WTA, Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 7-5, em uma hora e 54 minutos na quadra Suzanne Lenglen.

A polonesa Iga Swiatek, atual tricampeã de Roland Garros, se classificou para as oitavas de final do torneio ao vencer a romena Jaqueline Cristian (N.60) nesta sexta-feira (30).

Contra Cristian, a polonesa, que completará 24 anos no sábado, aproveitou as duas chances de quebra que teve no início e no final do primeiro set, que dominou com autoridade.

A segunda parcial, no enanto, foi bem mais disputada. Swiatek mostrou sinais de cansaço sob o sol forte na capital francesa e teve que salvar dois break points. Até que, na reta final, conseguiu uma quebra para fazer 6-5 e garantiu a vitória no game seguinte em seu segundo match point.

Iga Swiatek, que ainda não perdeu nenhum set nesta edição de Roland Garros, vai enfrentar nas oitavas de final a cazaque Elena Rybakina (N.11) ou a letã Jelena Ostapenko (N.21).

