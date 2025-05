Smoking e ponchos, a peculiar identidade do futebol do Equador

De um smoking listrado e chamativo a um elegante terno sob medida inspirado em um poncho indígena. O futebol equatoriano estabelece uma identidade única que atrai fãs do estilismo e do esporte.

Castillo virou sensação. Vídeos virais, um artigo no portal da Vogue Itália e outro no The New York Times destacaram o estilo do treinador.

As câmeras focaram no treinador equatoriano quando apareceu no campo do Estádio Monumental Banco Pichincha vestindo um smoking branco e usando gravata borboleta.

"Seus ternos de silhueta são clássicos, mas com ele, com a cor, vai a outro nível, vai para esse lado dândi", disse a especialista à AFP, referindo-se ao terno rosa com estampa de animal que usou no jogo contra o River Plate.

O figurino chamativo de "Sir Second Castle", como foi batizado nas redes sociais graças à sua elegância, nada tem a ver com o desempenho do Barcelona em campo, mas diz muito de como o treinador quer apresentar sua equipe para o mundo.

É preciso estar "à altura do torneio, do local e do clube", disse Castillo, que escolhe suas roupas com a família, com as quais espera levar sorrisos aos rostos de seus jogadores e aliviar a tensão antes dos jogos.

A roupa "não garante que você vai vencer os jogos ou que é um bom ou mau treinador", acrescentou.

Ao construir uma marca pessoal ou de equipe, "você vai procurar aqueles diferenciais que podem existir no mundo do futebol, ou mesmo fora do esporte", disse à AFP Raúl Véjar, especialista em marketing esportivo da Universidad Hemisferios.