Revolucionário, guerrilheiro e cineasta: o atípico embaixador colombiano na China

O diretor de cinema de 75 anos, então adolescente, chegou em 1963 à capital chinesa com seus pais, comunistas convencidos que se mudaram clandestinamente para ensinar espanhol no reino de Mao Tse Tung.

Sergio Cabrera viveu a revolução na China de Mao, foi guerrilheiro na selva colombiana e se destacou como um cineasta politicamente comprometido. Em uma nova reviravolta no roteiro, como embaixador da Colômbia em Pequim, ele agora comanda uma reaproximação histórica entre os dois países.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Seis décadas depois, sua missão diplomática em Pequim é um novo capítulo "estimulante e muito emocionante", em uma uma cidade muito distinta, repleta de arranha-céus e veículos elétricos, capital da segunda maior economia do mundo.

"Comparado com Bogotá, Pequim era um povoado", recorda Cabrera em uma entrevista à AFP na embaixada de Colômbia em Pequim, decoradas com cartazes de seus filmes.

"Era uma cidade de um andar, não havia avenidas, não havia carros, as pessoas vestidas todas iguais. Era um país pobre. Me lembro que minha irmã me dizia: "Por que o papai está nos trazendo para cá?".

“Você vê este país agora e ele é um país cheio de abundância, de possibilidades, onde há de tudo”, diz ele.