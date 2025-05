Polônia escolhe entre um pró-europeu e um nacionalista na acirrada eleição presidencial

Por outro lado, uma vitória de Trzaskowski, de 53 anos, poderia dinamizar o governo liberal do primeiro-ministro Donald Tusk, com quem compartilha partido.

O presidente tem uma função principalmente honorífica na Polônia, mas conta com um poder de veto chave e o presidente conservador em exercício, Andrzej Duda, bloqueou muitas iniciativas do Executivo liberal.

Uma vitória de Trzaskowski poderia permitir ao governo a aprovação das uniões civis entre pessoas do mesmo sexo e uma flexibilização da proibição quase total do aborto que vigora na Polônia.

O resultado dependerá da capacidade do prefeito de Varsóvia de mobilizar eleitores afins e do comportamento do eleitorado que votou na extrema direita no primeiro turno, que é mais propenso a apoiar Nawrocki.