Piastri lidera 2ª sessão de treinos livres do GP da Espanha de F1

O líder do Mundial de Fórmula 1, o australiano Oscar Piastri (McLaren) foi o mais rápido na segunda sessão de treinos libres do Grande Prêmio da Espanha, realizada nesta sexta-feira (30), no circuito de Montmeló, em Barcelona.

Piastri liderou a sessão com o tempo de 1:12.760, com 286 milésimos de vantagem sobre George Russell (Mercedes), depois de terminar em quinto na primeira sessão, na qual seu rival pelo título e companheiro de McLaren, o britânico Lando Norris, foi o mais rápido.