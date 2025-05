Os Macron "estão bem", diz Trump sobre vídeo viral do casal presidencial francês No domingo à noite, quando a porta do avião presidencial francês foi aberta em Hanói, imagens captadas pela agência de notícias Associated Press mostraram Macron conversando com a esposa, de quem apenas se veem os braços, quando de repente ela empurra violentamente o rosto dele com as duas mãos 18:37 | 30/05/2025 Autor AFP AFP Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

Macron é empurrado pela esposa ao sair de avião no Vietnã; veja vídeo / Crédito: Reprodução/X

Donald Trump e Elon Musk brincaram no Salão Oval sobre o vídeo viral do tapa de Brigitte Macron em Emmanuel Macron ao chegarem ao Vietnã, e o empresário, ele próprio com um olho roxo, garantiu com um sorriso que não tinha estado na França recentemente. Acesse o canal das Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp; clique AQUI



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Tudo aconteceu nesta sexta-feira, 30, durante a coletiva de imprensa convocada pelo presidente dos Estados Unidos para marcar o último dia do chefe da Tesla no chamado Departamento de Eficiência Governamental (Doge), quando um jornalista perguntou ao presidente americano se ele poderia dar um conselho conjugal ao contraparte francês e à esposa dele. "Certifiquem-se de que a porta permaneça fechada", respondeu Trump, arrancando gargalhadas. No domingo à noite, quando a porta do avião presidencial francês foi aberta em Hanói, imagens captadas pela agência de notícias Associated Press mostraram Macron conversando com a esposa, de quem apenas se veem os braços, quando de repente ela empurra violentamente o rosto dele com as duas mãos. Trump acrescentou em seguida: "Falei com ele, e ele está bem, eles estão bem".

"São pessoas muito boas, conheço-os muito bem. Não sei o que aconteceu... Mas conheço-os bem e estão bem", continuou o presidente. Musk, que surpreendeu ao aparecer no Salão Oval com um hematoma no olho direito, também brincou às custas dos Macron. Após a resposta de Trump, Musk riu e disse: "Eu tenho um pequeno roxo aqui". E, ao ser perguntado como havia se machucado, esclareceu: "Não estive em nenhum lugar perto da França".

Segundo ele, seu filho de cinco anos o acertou no rosto. "Estava brincando com o pequeno X, e disse: 'Vai lá, me acerta no rosto'", contou Musk, de 53 anos. "Na hora não senti muito, mas acho que ficou roxo." Trump disse que "não tinha notado" o olho roxo de Musk, mas acrescentou: "X poderia fazer isso, conhecendo-o". O filho de Musk, X (cujo nome completo é X Æ A-Xii), foi visto várias vezes na Casa Branca enquanto o pai dirigia o Doge. Ele chegou a se sentar nos ombros de Musk durante a primeira aparição do pai no Salão Oval em fevereiro, e também foi flagrado cutucando o nariz ao lado da escrivaninha de Trump.