Ministro israelense pede 'toda a força necessária' em Gaza

"Depois que o Hamas rejeitou a proposta de acordo mais uma vez, não há mais desculpas (...). É hora de entrar com toda a força necessária, sem hesitar, para destruir (...) o Hamas" na Faixa de Gaza, escreveu ele no Telegram nesta sexta-feira, em uma mensagem a Netanyahu.

Pouco depois, Basem Naim, um dos líderes exilados do Hamas, disse à AFP que a proposta viola as reivindicações do movimento e significa "a perpetuação da ocupação, a continuação dos assassinatos e da fome".

A situação humanitária em Gaza continua muito grave, apesar do levantamento parcial por Israel, na semana passada, do bloqueio total imposto em 2 de março e da entrada de ajuda humanitária, que ONGs e a ONU consideram insuficiente.

Israel intensificou suas operações militares no território palestino sitiado nas últimas semanas com o objetivo de assumir o controle de toda a Faixa, destruir o Hamas e libertar os últimos reféns sequestrados em 7 de outubro.

Em Gaza, a ofensiva israelense continua, e pelo menos 22 pessoas morreram nesta sexta-feira em ataques israelenses, de acordo com a Defesa Civil, organização responsável por resgates e operações de emergência no território palestino.

O ataque de 7 de outubro resultou na morte de 1.218 pessoas do lado israelense, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Das 251 pessoas sequestradas pelo Hamas naquele dia, 57 permanecem na Faixa de Gaza, das quais pelo menos 34 estão mortas, segundo as autoridades israelenses. O Hamas também mantém os restos mortais de um soldado israelense morto em 2014 durante uma guerra anterior em Gaza.

Mais de 54.249 palestinos, a maioria civis, morreram na campanha de retaliação militar de Israel, de acordo com dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas em Gaza, considerados confiáveis pela ONU.

