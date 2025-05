Milei se reunirá com papa e Netanyahu em giro internacional

O presidente da Argentina, Javier Milei, parte no dia 5 de junho para a Europa para uma viagem na qual se encontrará com o papa Leão XIV e com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, informou a presidência nesta sexta-feira (30).

A visita do líder argentino começará em Roma, onde se reunirá com Meloni em 6 de junho e, um dia depois, com o papa Leão XIV, cuja posse em 18 de maio ele faltou porque coincidiu com as eleições legislativas locais em Buenos Aires.

O primeiro pontífice americano trabalhou como missionário no Peru e mostrou especial interesse pela América Latina.

Em seguida, Milei fará uma passagem pela Espanha, onde falará em um fórum econômico, mas não tem previstos encontros com funcionários do governo de Pedro Sánchez, com quem teve desavenças.

O presidente argentino então viajará para Nice, para se reunir com Macron, no dia 9 de junho.