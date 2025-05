México prende 10 ex-militares da Colômbia após explosão que matou 6 membros da Guarda Nacional

O Exército do México prendeu dez ex-militares colombianos durante uma operação no estado de Michoacán (oeste), realizada após uma explosão que matou seis membros da Guarda Nacional mexicana esta semana, informaram fontes oficiais nesta sexta-feira (30).

Tanto a explosão quanto a operação posterior ocorreram no município de Los Reyes, na fronteira entre Michoacán e o estado de Jalisco, onde atua uma das máfias mais poderosas do México, o cartel Jalisco Nova Geração (JNG).

A operação se seguiu à morte, na terça-feira passada, de seis membros da militarizada Guarda Nacional na explosão de um artefato. A detonação ocorreu no momento em que eles passavam com um veículo blindado durante uma patrulha, segundo um relatório militar, ao qual a AFP teve acesso.

As autoridades prenderam no total 17 pessoas, entre elas dez ex-militares e outros dois colombianos, segundo relatórios da Secretaria de Segurança federal e o governo de Michoacán.

Em outubro de 2023, a Secretaria de Segurança Pública de Michoacán reportou o desmantelamento de uma "célula colombiana" dedicada à "fabricação de explosivos com drones".

O vínculo de ex-militares nacionais e estrangeiros não é nova no México, cujos chefões do tráfico mantêm tratos com várias máfias desde a época do extinto cartel de Medellín, chefiado por Pablo Escobar.

Ex-integrantes de uma força de elite do Exército mexicano fundaram, no fim de 1990, o sanguinário cartel de Los Zetas e recrutaram desertores dos kaibiles, forças de operações especiais das Forças Armadas da Guatemala.

A mobilização de ex-militares estrangeiros "é uma reação ao processo de militarização" que o México vive desde 2006, quando o governo lançou uma polêmica operação militar contra as quadrilhas do narcotráfico, avaliou Saucedo.

A espiral de violência desatada desde então fez a taxa de homicídios triplicar no México para 24 por 100 mil habitantes, com cerca de 30.000 casos ao ano e um acumulado de mais de 120 mil desaparecidos.

