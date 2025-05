Metade do mundo vivenciou um mês extra de calor extremo devido à mudança climática, diz estudo

As descobertas ressaltam como a queima contínua de combustíveis fósseis prejudica a saúde e o bem-estar em todos os continentes, com efeitos particularmente subestimados nos países em desenvolvimento, disseram os autores.

"Com cada barril de petróleo queimado, cada tonelada de dióxido de carbono liberada (na atmosfera) e cada fração de grau de aquecimento, as ondas de calor afetarão mais pessoas", disse Friederike Otto, climatologista do Imperial College de Londres e coautora do relatório.

A análise, do grupo acadêmico World Weather Attribution, da ONG Climate Central e do Centro Climático da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, foi publicada antes do Dia Mundial de Ação contra o Calor, em 2 de junho, que este ano destaca os perigos da exaustão e da insolação.

Para avaliar a influência do aquecimento global, os pesquisadores analisaram o período entre 1º de maio de 2024 e 1º de maio de 2025. Eles definiram "dias de calor extremo" como aqueles em que as temperaturas ultrapassaram 90% das registradas em um determinado local entre 1991 e 2020.

Utilizando um modelo revisado por pares, eles compararam o número desses dias com um mundo simulado sem aquecimento antropogênico.