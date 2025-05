Madeireiros derrubam florestas nativas na Tasmânia

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"O pior é que, depois de derrubada, como esta árvore era grande demais para ser cortada e carregada em um caminhão, o tronco foi deixado lá e cortado para nada. É realmente chocante", lamenta Weber, diretora da campanha florestal desta fundação.

A Tasmânia é um pequeno oásis neste continente dominado pelo deserto. Metade da ilha, cerca de 3,4 milhões de hectares, é coberta por florestas.

Mas também é o estado em que proporcionalmente mais árvores endêmicas são destinadas à produção de madeira: 18,5% do total extraído entre 2022 e 2023, segundo dados do governo australiano, em comparação com menos de 10% no país.

A extração de madeira de espécies endêmicas foi proibida no sul da Austrália desde o final do século XIX. No ano passado, este veto foi ampliado para os estados de Vitória e Austrália Ocidental.