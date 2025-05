Macron alerta EUA e Indo-Pacífico para não abandonarem Ucrânia por foco na China

O presidente da França, Emmanuel Macron, alertou os Estados Unidos e países do Indo-Pacífico para não abandonaram a Ucrânia ao se concentrarem em um potencial conflito com a China, em discurso feito nesta sexta-feira, 30. O líder francês alertou que abandonar a Ucrânia pode minar a credibilidade americana em dissuadir qualquer potencial conflito com os chineses por causa de Taiwan.

"Não somos a China nem os EUA, não queremos depender de nenhum deles. Queremos cooperar com ambos o máximo que pudermos, e podemos cooperar para o crescimento, a prosperidade e a estabilidade do nosso povo e da ordem mundial, e acho que essa é exatamente a mesma visão de muitos países e de muitas pessoas desta região", disse Macron para repórteres, antes do discurso.

No discurso que enfatizou os laços estreitos da França com o Indo-Pacífico, Macron afirmou que qualquer mudança no desenvolvimento de uma postura de dissuasão mais linha-dura na região ainda está vinculada à forma como o mundo - e particularmente o Ocidente - trata outras questões críticas, incluindo as mudanças climáticas e as operações militares israelenses em andamento em Gaza.