Leão mata homem em alojamento de safari na Namíbia

Um leão matou um homem de 59 anos em um complexo de tendas de luxo situado em uma região remota do noroeste da Namíbia, anunciou a polícia do país africano.

A vítima acampava com outros turistas e foi atacada no começo da manhã, quando deixou a barraca para ir ao banheiro, informou o Ministério do Meio Ambiente ao veículo local Informante.