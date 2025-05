Inflação está quase sob controle nos EUA, mas alta é prevista devido a tarifas

A inflação dos Estados Unidos se aproximou em abril do objetivo do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira (30), embora especialistas prevejam um aumento dos preços devido às tarifas do presidente Donald Trump.

O resultado aproxima claramente a inflação do objetivo de longo prazo do Fed, que é de 2%, e mostra o caminho percorrido desde os 7% alcançados na primavera boreal de 2022 pelo boom econômico pós-pandemia.

O presidente do Fed, Jerome Powell, "e o resto do comitê de política monetária mereceriam aplausos por terem conseguido este pouso suave", declarou à AFP Gregory Daco, economista-chefe da consultoria EY.

Ainda que em parte revertidas no âmbito das negociações comerciais iniciadas com diferentes países, as tarifas sobre as importações continuam sendo muito mais altas do que eram há alguns meses.

Especialistas esperam um impacto nos preços uma vez que os varejistas liquidem seus estoques constituídos antes da entrada em vigor dessas tarifas.

Os números publicados nesta sexta-feira são mais contrastantes no detalhe.